Melk grüßt von ganz oben

So könnt‘s ruhig bleiben – aus Melker Sicht. Die Löwen führen dank ihres 6:0-Siegs die Tabelle der Gebietsliga West an. Eine Genugtuung für die ehemals gebeutelten Bezirkshauptstädter: In der vergangenen Abstiegssaison hatte der SC die letzten acht Monate bis zum Saisonschluss die Rote Laterne inne.

Natürlich: Es ist erst eine Runde gespielt und mit Hainfeld wartet ein echter Gradmesser. Aber: Melk hat sich eindrucksvoll entwickelt. Trainer Genadi Petrov hat es in kürzester Zeit geschafft, das neue Team mit Schlagkraft auszustatten. Rückkehrer Petr Kurtin, Gerald Bauer, Marko Hoppi und Dusan Majkic lassen die Löwen wieder die Krallen ausfahren. Und die Defensive um den neuen Innenverteidiger Stojan Maksimovic hat sich stabilisiert.

Melk hat es sich erarbeitet, nach der ersten Runde ganz oben zu stehen. Und es schaut gut aus, dass das diese Saison noch öfter der Fall sein wird.