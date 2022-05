Melk kann gewinnen

Nachrechnen ist nicht nötig. Für Melk geht‘s am Samstag in Schweiggers um den Verbleib in der 2. Landesliga West. Alles andere als ein Sieg würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Abstieg bedeuten.

Hinter den Kulissen wird auch bereits an „Plan B“ gearbeitet: Wie es nach einem möglichen Abstieg wieder hinaufgehen soll. Das zeugt davon, dass niemand – weder der Sportliche Leiter Alfred Konrad noch Trainer Genadi Petrov – daran denkt, das „sinkende Schiff“ zu verlassen. Melk will Landesligist sein. Dort gehören die Löwen als Bezirkshauptstädter, als Traditionsverein und mit ihrer Anlage auch hin.

Noch ist aber Zeit für „Plan A“. Dafür muss Melk in Schweiggers gewinnen. Und mit derselben Moral wie in den bisherigen Frühjahrspartien gepaart mit der Rückkehr von Leistungsträgern und dem berühmten Quäntchen Glück kann Melk auch gewinnen.