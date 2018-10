Schon der dritte Trainer musste in der 1. Klasse West seinen Platz an der Seitenlinie räumen. Nach Markus Baumgartner (Gottsdorf) und Wolfgang Reißner (Pöchlarn) erwischte es nun Thomas Schneider beim Tabellenletzten Yspertal. Die 33 Gegentore waren der ausschlaggebende Grund für die frühzeitige Trennung. Doch hatte Schneider eine schwierige Ausgangslage.

Zum einen haben die Aufsteiger aus der 2. Klasse Yspertal zugleich den Stempel einer Fahrstuhlmannschaft aufgedrückt. Zu groß ist der qualitative Unterschied zur 1. Klasse West. Daher verzichtete auch der Meister Münichreith freiwillig auf den Aufstieg, um dem Schicksal der Yspertaler zu entgehen. Zum anderen laufen die drei Legionäre ihrer Form hinterher und sind nicht die erhofften Stützen beim Kampf um den Klassenerhalt in der 1. Klasse. Den einzigen Vorwurf, den sich Schneider gefallen lassen muss, ist sein Festhalten geordneten Spielaufbau. Da fingen sich die Waldviertler zahlreiche Gegentreffer ein. Der Versuch, als qualitativ beschränkte Mannschaft mitzuspielen, geht ergebnistechnisch in den meisten Fällen in die Hose.

Für Yspertal heißt es jetzt, sich mit Anstand aus der Liga zu verabschieden. Denn mit drei Punkten nach neun Runden reicht nur noch ein Wunder zum Klassenerhalt.