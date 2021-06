Viele hätten wohl gar nicht mehr mit ihr gerechnet: Doch die „Neue Mitte“ kommt nach Krummnußbaum. 2011 starteten die Vorbereitungen für das neue Gemeindezentrum, eine Verschiebung jagte die nächste Verzögerung. Damit ist diesen Monat Schluss, denn noch im Juni starten die Bauarbeiten.

In 18 Monaten soll das Großprojekt mit vielerlei Funktionen – Gemeindeamt, Nahversorger, Café, Friseur, Wohnhausanlage – fertig sein. In der Theorie klingt der Plan gut: Eine Antwort auf Zersiedelung, Leerstände und wenig Frequenz in den ländlichen Gemeinden. Und im Neubau sollen dank Co-Working-Spaces auch Arbeitsplätze in der 1.500-Seelen-Gemeinde an der Westbahn geschaffen werden.

Mit der „Neuen Mitte“ will Krummnußbaum im Kampf gegen Ortskernsterben und Landflucht gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Lange hat die Gemeinde für diesen Schlag ausgeholt – möge das Projekt in der Praxis auch der ersehnte Volltreffer werden.