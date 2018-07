Seit sieben Jahrzehnten besteht der SV Neumarkt. Ein Grund zum Feiern für den Klub aus der 2. Klasse Ybbstal. Zwei Tage lang erinnerten sich altgediente Funktionäre, ehemalige Spieler und Gönner an die vergangenen Jahre zurück. Den Höhepunkt bildete das Legendenspiel zwischen der Meistermannschaft des SVN gegen den damaligen Zweitplatzierten Petzenkirchen (1. Klasse West).

Die sportlichen glorreichen Zeiten sind aber zuletzt der Tristesse gewichen. In der 2. Klasse Alpenvorland fanden sich die Kicker in der hinteren Region der Tabelle wieder. Kurz vor dem Saisonende folgte ein einschneidender Schritt: die Zusammenlegung der Kampfmannschaften von Neumarkt und Sarling. Aufgrund der immer dünner werdenden Personaldecke auf beiden Seiten ein nachvollziehbarer Schritt. Die Vereine bleiben aber in ihrer Eigenständigkeit bestehen. Auch wenn die Zusammenlegung die altgedienten Funktionäre ein wenig skeptisch stimmt, war der Zusammenschluss die vernünftigste Lösung.

Es soll ja auch in weiteren 70 Jahren das Bestehen des Vereins gefeiert werden. Innerhalb von zwei Wochen stand die Zusammenlegung. Trotz der Schnelligkeit der Entscheidung bewiesen Neumarkt und Sarling enormen Weitblick.