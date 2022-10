Nachspiel unumgänglich

Rassismus hat weder am Fußballplatz noch sonst wo etwas verloren. Punkt. Und das gilt auch für Kilbs Angreifer Philipp Plank, der wegen einer rassistischen Beleidigung in der 1.-Landesliga-Partie gegen Gloggnitz am vergangenen Freitag des Platzes verwiesen worden ist.

Der NÖ Fußballverband ahndet diskriminierende Beleidigungen zu Recht mit härteren Strafen als „normale“ Beleidigungen. Der letzte aufsehenerregende Fall betraf vor knapp zwei Jahren einen Torwarttrainer in der 2. Klasse Wachau, der für sechs Monate gesperrt wurde.

Wie schwerwiegend die Beleidigung Planks war, wird im Strafausschuss erörtert werden. Dass er Reue zeigt und sich entschuldigt hat, ist wichtig und sollte auch bei der Strafbemessung berücksichtigt werden. Eine empfindliche Sperre ist aber unumgänglich – von den Bestimmungen her und moralisch. Denn Rassismus darf keinen Platz haben.