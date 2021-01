Der offizielle Neujahrsvorsatz der Ybbser SPÖ: sich für 2021 strategisch neu auszurichten. Unter dieser doch harmlos anmutenden Prämisse verbirgt sich allerdings ein waschechter Paukenschlag: Alois Schroll tritt als Bürgermeister zurück und sitzt künftig als Stadtrat im Sitzungssaal, Vize Ulrike Schachner rückt in die erste Reihe. Schroll betont, er habe die Entscheidung aus gesundheitlichen Gründen gefällt. Auch wenn es niemand von den Ybbser Genossen laut sagt: Die Unstimmigkeiten innerhalb der Partei waren ebenso zu viel geworden. Schroll verlor, nicht ohne Teilschuld, seine „rote“ Rückendeckung – gerade jetzt, wo zudem der Druck rund um Stadthalle und Schulzentrum hoch ist.

Man mag von Schroll halten, was man will, aber mit ihm saß ein Vollblutpolitiker wie Medienprofi im Bürgermeistersessel. Seine Fußstapfen als Stadtchef sind groß. Schachner, Bürgermeisterin in spe, hat viel Arbeit vor sich. Als ersten Schritt muss sie es schaffen, die Ybbser Genossen wieder zu einen.