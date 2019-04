Als Mank am vergangenen Freitagabend gegen Kapelln verlor, war es ein Sinnbild für das gesamte bisherige Frühjahr. Neun Punkte hat der Herbstmeister der 1. Klasse West/Mitte in den ersten sechs Runden auf Statzendorf verloren, die Tabellenführung ist dahin. Dass es nicht rundläuft in Mank, ist offenkundig.

Nicht nur gegen Kapelln – und da vor allem nach dem 0:1 – war eines ersichtlich: Der Teamgeist, der im Herbst noch allgegenwärtig war, hat sich weitgehend verflüchtigt. Nur beim Derby gegen Loosdorf war die Motivation, wie man sie von einer Mannschaft im Titelrennen erwarten würde, noch da.

Woran liegt‘s? Ambition und Erfolg sind untrennbar miteinander verbunden. Sportliche Rückschläge können sich mental auswirken. Aber vor allem wenn es im Hintergrund unruhig wird, geht das an der Mannschaft nicht spurlos vorüber.

Noch ist es nicht zu spät für den ersehnten Aufstieg in die Gebietsliga, noch hat Mank Zeit. Das Derby gegen Leonhofen und die beiden Spitzenspiele gegen Statzendorf und Markersdorf danach werden wegweisend sein. Wenn die Manker zu ihrer Stärke, zur Eintracht aus dem Herbst zurückfinden, ist in den ausstehenden sieben Runden alles möglich.