Noch wird „gefremdelt“

Es sollte ein Freudentag für die Stadt Melk sein. Endlich, nach vielen Jahren der Planung, konnte ein Teil des Projektes Hafenspitz feierlich eröffnet werden. Die Feierlaune stören aber Zwischengeräusche aus der Bevölkerung. Diese fremdelt derzeit noch gewaltig mit dem Projekt.

Die Melker lieben ihre Au und genießen die Naherholung in direkter Stadtnähe. Das pompöse Projekt samt „Mole Melk“ ist ein Quantensprung einer Gegend, wo die Zeit still gestanden ist und die zum Entspannen einlädt. Daneben stört einige der verstärkte Fokus auf Touristen, es fehlen ihnen Projekte für die Bürger. Die gibt es: Nur ist eine neue Kläranlage um zig Millionen Euro deutlich weniger sexy als ein Hafenspitz um zehn Millionen Euro. Spätestens wenn die über 4.000 Bäume gewachsen sind, sollte das Fremdeln der Bevölkerung aber auch am Spitz vorbei sein und die Freude über das Projekt auch für die Melker überwiegen.