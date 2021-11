Party, Kultur und das Virus

Die schwindelerregend hohen Infektionszahlen – der Bezirk rangiert seit Tagen österreichweit auf Platz Eins – sorgen für Chaos im Eventkalender. Obwohl gegen die Abhaltung von Veranstaltungen aktuell rechtlich nichts spricht, entscheiden sich manche Organisatoren für die Absage. Andere wiederum ziehen ihre Events durch. Besonders Partyszenen aus Innenräumen ohne Maske wirken angesichts von Inzidenz und Fallzahlen bizarr. Erlaubt ist das trotzdem.

Über 1.330 Fälle Höchste Coronazahlen Österreichs: BH Melk rät zur Impfung

Während in anderen Kulturbühnen die 3G-Regel gilt, hat sich die Wachau Kultur Melk für 2,5G und FFP2-Maskenpflicht in der Tischlerei entschieden. Gut so, auch wenn‘s ohne Maske natürlich schöner wär‘. Jede Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie – ob vorgeschrieben oder nicht – trägt jetzt dazu bei, dass sich weniger Menschen infizieren. Und die Zahlen endlich sinken: Denn steigen diese weiter an, sieht‘s bald wieder düster im Eventkalender aus.