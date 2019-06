Nicht nur der alljährliche Spitzer Marillenkirtag lässt die Frage aufkommen, ob man als Trainer bei zwei Vereinen „tanzen“ sollte. Dies ist ab der kommenden Saison bei Genadi Petrov der Fall. Im Winter kam er nach Melk in die 2. Landesliga West, wo ihm erst Ende Mai das Vertrauen ausgesprochen wurde. Nun wird er zusätzlich Coach in der 2. Klasse Wachau, beim SV Spitz.

Die Thematik der Vereinbarkeit ist mit beiden Vereinen besprochen. Zumindest die zeitliche und örtliche – vom Training bis zum jeweiligen Matchtag.

Wie es mit der Vereinbarkeit aussieht, wenn es um das alltägliche Trainergeschäft geht – an der Taktik feilen, die Mannschaft in- und auswendig kennenlernen, jeden Spieler in Szene setzen –, steht auf einem anderen Blatt Papier. Und für diese Aufgabe braucht es Zeit. Zeit, die, steht man sieben Tage pro Woche auf insgesamt zwei Fußballplätzen, rar werden kann.

Und dennoch: Fußball ist für viele Menschen eine Leidenschaft – erst recht für Petrov, mit seiner Vergangenheit in Portugal und Oberösterreich. Und in seiner Freizeit einen zweiten Amateurverein zu coachen, muss nicht zwangsläufig die Arbeit in der höheren Liga beeinträchtigen. Ob Petrov mit zwei Teams Erfolg haben kann, wird sich weisen. Aber warum eigentlich nicht?