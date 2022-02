Prestige mit Augenmaß

Was haben Amsterdam, Dubrovnik und Melk gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel, außer, dass die Haupteinnahmequelle der Tourismus ist. Und, dass hier wie dort so mancher Bürger unzufrieden mit der Entwicklung seines Heimatortes ist.

Immer mehr Gastronomie anstelle von Einkaufsmöglichkeiten in der Melker Altstadt sowie etliche touristische Prestigeobjekte lassen zwar die Herzen der Touristiker höherschlagen, sorgen aber auch für Sorgenfalten bei den Bürgern. Bei der SPÖ mahnt man daher, dass nicht auf die Bedürfnisse der Melker vergessen werden darf. Und so unrecht haben die Melker Roten nicht: Damit Melk auch weiterhin das lebenswerte Städtchen an der Donau bleibt, sollte die touristische Entwicklung in Abstimmung mit den Bürgern einhergehen. Ja, die Dimensionen in Städten wie Amsterdam oder Dubrovnik sind anders, aber jedes Problem fängt einmal klein an.