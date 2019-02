Der 1. Landesligist Kilb hatte in der Offensive Handlungsbedarf. Robert Gruberbauer war an vorderster Front im Herbst fast Alleinunterhalter. Die Gründe: Matthias Trattner kuriert seinen Kreuzbandriss aus und Marco Moser konnte die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen. Mit der Zeit waren die Kilber Offensivbemühungen ausrechenbar.

In der Wintertransferzeit klemmte sich Sektionsleiter Thomas Hochauer hinter sein Telefon und war mit insgesamt über 30 Spielern in Kontakt – für lediglich eine Position im Angriff. Die Wintertransferzeit gestaltet sich allgemein als relativ schwierig, da die besseren Kicker bei den aktuellen Vereinen bleiben und unzufriedene Fußballer nur schwer zu eruieren sind.

Lange Zeit sah es danach aus, als würden die Kilber ohne Neuverpflichtung in die Rückrunde gehen. Doch am Ende zahlten sich die Geduld und das große Netzwerk, das Hochauer und Co über die letzten Jahre aufgebaut haben, schlussendlich aus. Denn mit Kevin Hinterberger ist dem 1. Landesligisten ein großer Fisch ins Netz gegangen. Die Daten des Neuzugangs lesen sich erwartungsvoll: In 15 Spielen in der Regionalliga erzielte er fünf Tore. Und auch gegen Ybbs wusste der Neuzugang durch seine flinke Spielweise bereits zu gefallen.