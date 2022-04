Schritt in die Zukunft

Nach all den Jahren, in denen Melk und das Klinikum vor allem durch medizinische Ausdünnung – Stichwort Unfallerstversorgung und Schließung der Station 3 – Schlagzeilen machte, sind die jüngsten Wochen Balsam auf der Seele. Nicht nur, dass das LKH in der Covid-Pandemie eine Vorreiterrolle übernommen hat und mit dem Endometriose-Zentrum für Lichtblicke sorgt, tut sich auch in der medizinischen Basisversorgung Wichtiges. Mit Anfang 2023 wollen Ida-Maria Kisler und Birgit Kuran eine neue Primärversorgungseinheit (PVE) schaffen. Eine Rundumversorgung von Montag bis Freitag ist damit garantiert – zum Wohle der Patienten.

Ein Schritt in die richtige Richtung, dem aber weitere folgen müssen. Also warum nicht eine verstärkte Kooperation, wie jetzt ein Pilotprojekt in St. Pölten zeigt, zwischen LKH und PVE im Bereich Notfallversorgung andenken?