Schwarz-weiße Trümpfe

Keine neun Wochen mehr und in der 2. Landesliga West rollt wieder der Ball. Keine neun Wochen mehr, bis für Ybbs die große Mission beginnt: 13 Runden lang Platz eins verteidigen und endlich in die 1. Landesliga aufsteigen.

Natürlich ist die Konkurrenz nicht abzuschreiben: Der erste Verfolger St. Peter (vier Punkte Rückstand) könnte sich noch verstärken, Wieselburg (sechs Zähler Rückstand) hat drei Verletzungen zu beklagen, könnte aber ebenso noch nachbessern, und auch Rohrendorf (acht Zähler Rückstand) ist stark.

Aber die Schwarz-Weißen haben alle Trümpfe in der Hand. Der ASK war schon im Herbst das beste Team, bleibt über den Winter zusammen und ist mit Rückkehrer Christopher Rass in der Offensive noch variabler. Wie ernst die Ybbser den Titelkampf nehmen, sieht man am frühen Vorbereitungsstart. Ybbs hat die besten Karten, um auch nach dem Frühjahr ganz oben zu stehen.