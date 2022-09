Signal für die Zukunft

Als Gerhard Karner Innenminister wurde und das Texingtaler Dollfuß-Museum für Schlagzeilen sorgte, wurde im Zuge dessen auch der Dollfuß-Platz in Mank thematisiert. Sogar die renommierte Frankfurter Allgemeine (FAZ) berichtete über den „Platz im Herzen der Stadt“.

Die Diskussionen über die Umbenennung des Platzes in Mank gibt es seit Jahren. Federführend dabei ist Ex-SPÖ-Stadtparteichef Anton Hikade, der sich dabei mit Stadtchef Leonhardsberger (ÖVP) ein regelrechtes Duell liefert – und jetzt die Taferl abmontierte. Warum sich der Stadtchef die Diskussion seit Jahren antut und damit einen Schatten auf die sonst so innovative Stadtpolitik − Stichwort „Energievorbildgemeinde“ – wirft, weiß nur er. Spätestens nach dem Abschluss der historischen Aufarbeitung des Dollfuß-Museums sollte endlich auch die Diskussion um den Dollfuß-Platz beendet und ein neuer Name gefunden werden.