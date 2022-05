„Sorry“ wäre angemessen

Während vielerorts Bürger mit den steigenden Kosten kämpfen, schickt die Stadtgemeinde Melk eine Nachtragszahlung für die Kanalgebühren aus. Im Schnitt mehrere hunderte Euro pro Haushalt – insgesamt 500.000 Euro. Die Bevölkerung tobt, die Opposition ist verärgert, dass die Briefe ohne Entschuldigungsschreiben der Stadt verschickt wurden.

Melk Vergessene Gebühren: 500.000 Euro sind offen

Klar, Fehler können passieren. Die politische Führung der Stadt macht es sich aber zu einfach, den Fehler an einen Mitarbeiter abzustreifen und zur Tagesordnung zurückzukehren. Ein Entschuldigungsschreiben samt Möglichkeit der zinsfreien Ratenzahlung wäre das Mindeste gewesen, um Bürgerservice zu vermitteln. Eine Stadt, die Millionen in Prestigeprojekte investiert, hätte wohl auch das Geld für ein Schreiben an die Bürger gehabt. So ist es eine vertane Chance, Bürgernähe auch zu leben, anstatt immer nur davon zu sprechen.