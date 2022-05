Spannung bis zum Schluss

Nicht nur der Titelkampf in der 1. Klasse West verspricht ein Zielfinish zu werden, sondern auch der Abstiegskampf hat es in sich. Den Zehnten Haag und den letzten Krummnußbaum trennen lediglich zwei Punkte. Von den letzten fünf Teams hat vor allem Pöchlarn die besseren Karten.

Die Truppe von Spielertrainer Marco Talir hat mit Sicherheit die Qualität und brachte die zuletzt auch immer mehr auf dem Platz. In ein Formtief rutschten Krummnußbaum, Steinakirchen und Haag. Zuletzt warf auch Krummnußbaum-Trainer Martin Ledermüller nach der 1:5-Klatsche gegen einen direkten Abstiegsmitkonkurrenten Waldhausen das Handtuch. Somit keine guten Voraussetzungen für den anstehenden Kampf um die Klasse. Kein Rütteln am Trainer gibt es hingegen in Steinakirchen.

So nervenaufreibend der Kampf für die Kicker ist: Die Gewinner sind die Zuschauer aufgrund der packenden Ausgangssituation.