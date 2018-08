Null Zähler nach drei Runden. Dennoch bleiben die Verantwortlichen beim USV Yspertal ruhig. Der Grund: Schon vor der Saison wussten alle Beteiligten, dass die 1. Klasse West ein schwieriges Unterfangen werden wird.

Zum einen: In den letzten Jahren hatten die Aufsteiger aus der 2. Klasse Yspertal in die 1. Klasse West das Fahrticket für den späteren Abstieg gleich mitgebucht. Ausnahme bildete Raxendorf, die sich aber für einen Einstieg in die 1. Klasse Waldviertel stark machten. Zum anderen: Der USV Yspertal verpasste den Meistertitel nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Münichreith. Da der Meister aber auf den Aufstieg verzichtete, bekamen die Yspertaler die Chance. Nach einer internen Abstimmung mit den Spielern ergriff der Zweitplatzierte die Möglichkeit und ging den Weg in die 1. Klasse West. Dabei blieben die Verantwortlichen ihrer Linie treu. Sie setzten weiterhin auf den eigenen Nachwuchs. Auch wenn erstmals in der Vereinsgeschichte drei Legionäre auflaufen, so besteht der Rest des Teams aus einheimischen, jungen Akteuren.

Löblich, aber fast auch notwendig. Denn die finanziellen Mittel für große Sprünge am Spielersektor sind nicht gegeben, sodass der Einsatz von Eigenbauspielern die logische Konsequenz ist.