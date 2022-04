Ybbs ist aus dem Titelrennen. Wieder. Seit dem Sommer 2019 ist der Aufstieg in die 1. Landesliga das erklärte Ziel. In den beiden vergangenen Saisonen waren die Titelchancen schon vor dem jeweiligen Abbruch dahin. Nun musste der ASK Haitzendorf ziehen lassen.

Warum? Ein Punkt: das Auftreten. Ob einige Spieler zu selbstsicher in die Partien gegangen sind, oder ob teilweise vielleicht doch der Druck zu groß war – der unbedingte Siegeswille war weder gegen Wieselburg noch in Haitzendorf da.

Was man aber nicht vergessen darf: die Personalsituation. Topspieler Talir hat sich im Winter verabschiedet und regelmäßige Ausfälle haben gezeigt, dass Ybbs bei aller Prominenz unter den elf Besten Qualität in der Breite fehlt.

Das Positive bei aller Enttäuschung: Der ASK hat jetzt Zeit zum Reifen – von den jungen bis zu den arrivierten Spielern. Also: Aufstehen, weitermachen und nächste Saison wieder angreifen.