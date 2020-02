Michael Wojtanowicz? Der ehemalige SKN-Kicker und U21-Nationalteamspieler? Ja genau! „Der“ Michael Wojtanowicz schnürt seine Fußballschuhe ab sofort abwechselnd in Kirnberg und Texingtal für die USG Alpenvorland.

Es sind vor allem private Gründe, die Wojtanowicz zu dem Engagement gebracht haben. Die langjährige Freundschaft zu Spielertrainer Alexander Glaninger, die Verlagerung seines Lebensmittelpunkts in die Region und nicht zuletzt das Kribbeln, nach zwei Jahren Pause und überstandener Fußverletzung wieder zu kicken.

Aber ist die Verpflichtung Wojtanowiczs auch ein Ausrufezeichen im Titelkampf? Ja! Natürlich, die USG Alpenvorland liegt nur auf Rang fünf, Herbstmeister Scheibbs hat sieben Punkte mehr am Konto. Und bei nur elf Mannschaften in der 2. Klasse Alpenvorland sind im Frühjahr nur mehr zehn Runden zu spielen. Ein „Umfaller“ und die Chancen auf den Aufstieg gehen gegen Null.

Die Erfahrung und auch das fußballerische Können des Ex-Profis Wojtanowicz könnten aber gerade in engen Partien den Ausschlag geben, sodass die USG Alpenvorland am Ende der Saison ganz oben steht. Er könnte das Zünglein an der Waage sein.