Ein altes Sprichwort besagt, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Bedeutet: Jemand treibt etwas so lange, bis er endgültig Schaden nimmt. Dies trifft auch bei der Trennung von Mario Dragodan und Gottsdorf zu. Der gebürtige Rumäne war beim 1.Klasse-West-Verein der gefährlichste Angreifer. Zumindest noch in der Gebietsliga West. Mit seinen schnellen Antritten riss er so manche Löcher in die gegnerischen Abwehrreihen und hatte mit 14 Treffern in der Saison 2015/2016 starken Anteil am Klassenerhalt in der Gebietsliga West.

Doch nach einer Verletzung ging es mit der Form des Stürmers abwärts. Zwar gelangen ihm noch zehn Tore, doch diese verhinderten auch nicht den Abstieg. In dieser Saison scorte er neun Mal. Kein allzu schlechter Wert, doch bereits in der Vorbereitung kam es zu einem lautstarken Wortgefecht mit dem neuen Spielertrainer Werner Affengruber. Auch die Trainingseinstellung war für die Gottsdorfer Verantwortlichen nicht mehr tragbar. Zwar suchten die Funktionäre noch das Gespräch mit Dragodan, doch am Ende stand der Abgang.

Der Krug war nicht nur voll, sondern für Gottsdorf schon am Überlaufen. Somit war die einzige logische Konsequenz die Trennung, bevor mehr Scherben zusammenzukehren sind.