Die Weihnachtseinkäufe sind Schnee von gestern. Das Einkaufen am Transfermarkt hat erst begonnen – und nimmt nun bei „unseren“ 2. Landesligisten Melk und Ybbs Fahrt auf. Vor dem Hintergrund des Abstiegskampfs eine Notwendigkeit.

Melk hat mit Patrik Gregora bereits, so die Hoffnungen, den gewünschten Innenverteidiger verpflichtet. Bei 33 kassierten Gegentreffern im Herbst ein absolutes Muss. Ein Fragezeichen steht aber noch hinter der Offensive. Findet Petr Kurtin zur alten Form, ist alles eitle Wonne und bei den zwölf erzielten Toren der Hinrunde wird es nicht lange bleiben. Ein Back-up, gerade im Abstiegskampf und nach der Trennung von Miroslav Gregan, ist aber das Gebot der Stunde.

In Ybbs, ebenfalls nicht gefeit vor dem Abstieg, ist man drauf und dran, nach Rückkehrer Benjamin Rass den nächsten Spieler in die Donaustadt zu lotsen. Mit Marko Kovjenic und Husein Ademovic hat man bereits zwei Optionen für einen neuen Sechser beziehungsweise Achter. Aber auch auf der Wunschliste des ASK steht noch ein frischer Offensivspieler.

Dass beide Teams nun Nägel mit Köpfen machen, zeigt, dass man während der Feiertage auch die Hausaufgaben nicht außer Acht gelassen hat.