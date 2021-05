Johannes Riesenhuber und Johannes Sonnleitner: So lautet das Trainerduo, das nun die Geschicke der Ybbser lenkt. Es ist eine Konstellation mit viel Potenzial. Riesenhuber hat die Mannschaft des 2. Landesligisten, so gut es über die Corona-Zeit ging, geformt. Er hat einen Draht zu den Spielern, weiß fachlich und menschlich zu überzeugen. Mit Sonnleitner steht ihm ein bestens ausgebildeter Trainer zur Seite, der ebenso das Ybbs-Gen in sich hat, den Verein und viele Spieler kennt.

Es ist eine Win-win-Situation: Die Spieler profitieren von der Doppelspitze – sie können intensiver betreut, intensiver entwickelt werden. Gleichzeitig ist das Trainerteam mit Riesenhuber und Sonnleitner breiter aufgestellt. Und es ist stärker – ein nicht unwesentlicher Faktor, bedenkt man, dass Unstimmigkeiten zwischen Mannschaft und Coach in den vergangenen Jahren mit leeren Ybbser Trainerstühlen geendet haben.

Der ASK will in die 1. Landesliga. Das Potenzial im Team dafür hatte er bereits. Und mit Riesenhuber und Sonnleitner könnten die Voraussetzungen jetzt nicht besser sein, dieses Potenzial auch abzurufen. Doppelt hält eben besser.