Es geht wieder los. Nach den Kilbern in der 1. Landesliga startet diese Woche das restliche Unterhaus ins Frühjahr. Das sorgt für Bauchkribbeln – nicht nur bei Spielern und Funktionären, sondern auch bei den Fans.

Zu erneuten Zuschauermagneten wollen vor allem die beiden 2. Landesligisten Melk und Ybbs werden. „Gehen wir Scharner schaun“ wird‘s ob des prominenten Neo-Melkers nicht zu selten heißen. Die fußballerischen Fähigkeiten Scharners stehen außer Zweifel, seine Fähigkeit, für gut gefüllte Melker Ränge zu sorgen, wohl auch. Und das dürfte auch ein Kalkül gewesen sein.

Schließlich wollen die Löwen um den Sportlichen Leiter Alfred Konrad, dass wieder „die Massen“ ins Stadion kommen. Aber es ist nicht nur der Ex-England-Legionär, es sind Trainer Genadi Petrov und das gesamte Melker Team, die beeindrucken wollen.

In Ybbs hofft man ebenso auf ein Wiedererlangen der Heimstärke. Zur „Festung“ soll die Wüsterstrom-Arena neuerlich werden, wenn es nach Sektionsleiter Bernhard Pils und Co geht. Und der ASK hat trotz aller Widrigkeiten für ein erfolgreiches Frühjahr vorgesorgt.

Erfolg führt zu mehr Publikum, mit mehr Publikum gewinnt es sich leichter. Melk und Ybbs haben ihr Möglichstes getan und mit den Fans im Rücken könnte der Erfolg zum Selbstläufer werden.