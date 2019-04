Kritische Stimmen gibt es bei jedem größeren Projekt. So auch bei der Zusammenlegung des USV Kirnberg und des UFC Texingtal in der 2. Klasse Alpenvorland. Allen Widrigkeiten zum Trotz und nach mehreren Anläufen ist es im Sommer letzten Jahres gelungen, sich zu einer Spielgemeinschaft zusammenzuschließen. Und nun hat man der Fusion die Krone aufgesetzt: Aus den beiden Vereinen entsteht die USG Alpenvorland.

Einen Verlust bringt die Fusion zwar jedenfalls mit sich: Die stets heiß umkämpften Derbys zwischen Kirnberg und Texingtal wird es nicht mehr geben. Dass es vor allem auf Dauer aber besser ist, an einem Strang zu ziehen, zeigt auch der Blick auf die Tabelle. In den letzten Jahren waren beide Vereine nur im Mittelfeld angesiedelt, als Spielgemeinschaft feierte man in der aktuellen Saison den Herbstmeistertitel und man führt die Rangliste weiter an.

Natürlich hat sich die 2. Klasse Alpenvorland mit derzeit nur mehr acht Teams verändert und Kirchberg ist in Lauerstellung. Dennoch: So nah an der „Erstklassigkeit“ waren weder Kirnberg noch Texingtal seit über einem Jahrzehnt. Gemeinsam ist man stärker: Das hat die Spielgemeinschaft bereits bewiesen und umso mehr darf man sich von der USG Alpenvorland erhoffen.