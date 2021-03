Aller Abschied fällt schwer – so auch jener Thomas Hochauers in Kilb. Der Sportliche Leiter des 1. Landesligisten sagt seinem „Herzensverein“ mit kommendem Sommer ade.

Hochauer hat aber alles daran gesetzt, damit der Abschied so leicht wie möglich fällt. Er geht aus freien Stücken, um seine Akkus wieder aufzuladen. Nicht, weil er, wie in vielen anderen Fälle, erst „gegangen werden musste“. Er hinterlässt ein intaktes Team, das der erst 27-Jährige über die vergangenen sieben Jahre mit aufgebaut hat. Er hat dem Verein genügend Zeit gegeben, einen Nachfolger zu finden, und er feilt noch mit am Kader für die nächste Saison.

Besser könnte das Einvernehmen bei einer Trennung nicht sein – und damit auch die Aussicht für die Zukunft. Hochauer will eine Pause, er schließt aber nicht aus, wieder ins Fußballgeschäft zurückzukehren – auch nicht bei seinem „Herzensverein“ Kilb. Dafür hat der 27-Jährige mit seinem freiwilligen Rückzug die Basis geschaffen. Hochauers Entscheidung ist nicht nur zu respektieren – für die Art und Weise ist ihm zu gratulieren.