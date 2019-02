Es ist das Highlight im langen und zum Teil kalten Winter: das Trainingslager. Intensive Einheiten treffen auf Entspannen in der Sauna, Analysen in Seminarräumen auf Feiern am freien Abend.

Dass so viele Bezirksteams Zeit und Geld investieren, um in der Ferne zu trainieren, zeigt nicht nur, dass auch im Amateur-Fußball auf eine professionelle Vorbereitung gesetzt wird. Ersichtlich wird dabei auch, wie wichtig gerade im Amateur-Bereich der Zusammenhalt im Team und im Verein ist.

Dass nicht alle Vereine die Möglichkeiten haben oder die Notwendigkeit sehen, auf Trainingslager zu fahren, liegt aber auch auf der Hand. Und wenn man ein- oder mehrtägige „Trainingsevents“ auf der heimischen Anlage ausrichtet, wirkt sich dies ebenso positiv auf Leistung wie Mannschaftsgefüge aus.

Trainingslager sind das ideale Werkzeug, eine Mannschaft auf das Frühjahr einzustellen – gerade, wenn es um Klassenerhalt oder Titelkampf geht. Der finanzielle und zeitliche Aufwand ist den Spielern, Trainern und Funktionären, die aktuell auf Trainingslager waren oder sein werden, hoch anzurechnen. Er macht andererseits aber auch klar: Es kann keinem Verein vorgeworfen werden, wenn er zu Hause bleibt.