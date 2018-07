Damit hätte vor der letzten Saison niemand gerechnet. Der SC Melk beendete das Spieljahr in der 2. Landesliga West auf dem vierten Tabellenrang. Nach den turbulenten Zeiten und der Einschätzung als Abstiegskandidat eine Überraschung.

Trainer Ronald Kraaibeek führte den Klub wieder in ruhigere Gewässer und an dieser Strategie hält der Niederländer jetzt auch in der Transferpolitik fest. In den letzten beiden Perioden begrüßten die Bezirkshauptstädter an die zwanzig Neuzugänge. Jetzt zeigt sich die Situation vollkommen anders. Einzig zwei Heimkehrer stehen bis jetzt auf der Habenseite. Zudem bleibt nun Spielmacher Petr Kurtin doch noch bei den Melker Löwen. Einzig einen zusätzlichen gestandenen Verteidiger wünscht sich der Coach des SC Melk, um für die neue Spielzeit gerüstet zu sein. Trotz der erfolgreichen abgelaufenen Saison und der unaufgeregten Transferphase warnt Kraaibeek vor zu hoher Erwartungshaltung.

Und Recht hat er, der gebürtige Niederländer. Denn es war genau jene Bodenhaftung, mit der der Erfolg der Melker in der Vorsaison erst möglich wurde und nicht ein Bauen von Luftschlössern, wie in etwa ein völlig unrealistischer Aufstieg in die 1. Landesliga. Wer mit einem jungen Team siegreich sein will, muss behutsam aufbauen.