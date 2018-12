Im Sommer hatte der junge Obmann des SV Neumarkt eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen. Gemeinsam mit dem FC Sarling gingen die beiden 2. Klasse-Vereine eine Spielgemeinschaft ein. Eine Entscheidung, die für beide Klubs das sportliche Überleben sicherte.

Immerhin waren Sarling und Neumarkt abgeschlagen in der Tabelle der 2. Klasse Alpenvorland hinten. Nun hat man sich in der 2. Klasse Ybbstal zwar nicht ganz oben festgesetzt, aber ein Mittelfeldplatz ist es schlussendlich geworden. Damit hat der scheidende Obmann seine Aufgabe mit Bravour erfüllt. Nachdem er aber selbst wieder mehr dem Ball hinterherjagen möchte und der zeitliche Aufwand als Obmann überhandnahm, wird Schadenhofer das Amt keine weitere Periode ausüben. Das Problem in Neumarkt: Ein Nachfolger für die Position ist noch nicht in Sicht. Erst im Jänner soll der neue Obmann präsentiert werden.

Dieser steht vor der nächsten wichtigen Aufgabe, nämlich gemeinsam mit dem FC Sarling die Spielgemeinschaft im Spitzenfeld der Liga festzusetzen. Außerdem ist auch die Sportanlage in Neumarkt schön langsam in die Jahre gekommen. Auf jeden Fall hat der Nachfolger weitere interessante Aufgaben vor sich, die mit der Bildung der Spielgemeinschaft noch nicht abgeschlossen sind.