Warum Ybbs jetzt ganz oben steht

Ybbs ist Herbstmeister und wird auf dem ersten Tabellenplatz der 2. Landesliga West überwintern. Die Donaustädter sind damit nun endlich da, wo sie seit Jahren sein wollen. Und das hat gute Gründe.

Zum einen hat der ASK natürlich nach wie vor viel individuelle Qualität – hier seien nur Matthias Wurm, David Pudelko und Christian Hackl genannt. Viel wichtiger ist aber: Die Trainer Christian Haabs und Hannes Sonnleitner haben aus den Schwarz-Weißen ein Team geformt. Jeder läuft für den anderen, auch in schwierigen Phasen eines Spiels. Das war davor nicht immer so. Und: Haabs und Sonnleitner haben auch noch einmal kräftig die Fitness der Donaustädter nach oben geschraubt. Ybbs kann regelmäßig noch zulegen, wenn die Gegner schwere Beine bekommen.

Die Ybbser stehen ganz oben – und das haben sie sich erarbeitet.