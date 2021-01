Wie sich das auf einen Brei auswirken kann, wenn zu viele Köche am Werk sind, ist bekannt. Analog könnte man das auch in Erlauf befürchten. Mit Rudolf Vogel und Patrick Brachner hat der 2.-Klasse-Yspertal-Klub nun auch im Frühjahr nicht nur zwei Coaches, sondern auch gleich zwei Spielertrainer. Hinzukommt, dass Sektionsleiter Dominik Kaufmann auch mal aushilft, wenn beispielsweise Vogel aufgrund seiner Trainertätigkeit in Wieselburg nicht kann. Zu viele Köche also?

Nein! Sowohl Vogel als auch Brachner hatten als Goalgetter beziehungsweise Kapitän schon zuvor Führungsrollen am Platz inne, gaben ihre Erfahrung auf dem Feld und abseits davon an das Team weiter. Brachner ist unter der Woche da, Vogel stimmt die Spieler aufs Match ein. Nun machen sie das auch weiterhin als Trainer.

Dass das funktioniert, haben die Erlaufer in der zweiten Herbsthälfte bewiesen: Nach der Übernahme des neuen Spitzenduos räumte man aus fünf Partien zehn Punkte ab. Die Erlaufer Konstellation ist gewiss unüblich, die Erfahrung sagt aber: Es ist alles angerichtet fürs Frühjahr.