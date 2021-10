Zur Stelle, wenn‘s brennt

Bei Loosdorf war Feuer am Dach: Sieben Punkte nach acht Runden bedeuteten Rang zwölf in der 1. Klasse West/Mitte. Nun hat der ASK einen „Feuerwehrmann“, der den Brand gleich eingedämmt hat: Michael Scheibenpflug ist zurück als Trainer. Und mit ihm feierte Loosdorf in Gerersdorf prompt ein 6:0.

Natürlich ist die Gefahr, in den Abstiegskampf zu kommen, nicht gebannt. Scheibenpflugs Vorgänger Wolfgang Reissner hatte mit etlichen Problemen zu kämpfen – wie die CoV-bedingte Trainingspause von zehn Tagen, die Ausfälle wichtiger Spieler und schmerzhafte Abgänge im Sommer. Probleme, mit denen auch Scheibenpflug umgehen muss. Dafür, dass die Wende gelingt, stimmt aber nicht nur das 6:0 optimistisch. Scheibenpflug kennt den Verein, er kennt einige Spieler, er ist Fachmann und Autoritätsperson. Genau das, was die Loosdorfer jetzt brauchen – einen „Feuerwehrmann“.