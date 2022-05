Starkes Signal der Bürger

Mehr als zwei Monate dauert der Krieg in der Ukraine bereits. Der Krieg ist mittlerweile in den Nachrichten nach hinten gerückt und mit ihm auch die Spendenfreudigkeit und Hilfsbereitschaft vieler Bürger.

Das Leid und die Hilfsbedürftigkeit der ukrainischen Vertriebenen bleiben aber gleich. Auch wenn einige bereits wieder in das Kriegsgebiet zurückgekehrt sind, tausende ukrainische Landsleute verharren weiterhin in Österreich – auch mit der Angst um ihre Angehörigen und der Frage, wie es weitergeht. Damit diese Menschen nicht vollends verzweifeln, gibt es Menschen wie die Melkerin Heidi Niederer und Dutzende „unbekannte“ Freiwillige in der Region, die täglich dafür sorgen, dass es den Flüchtlingen zumindest nicht an Grundsätzlichem fehlt. Diesen Menschen muss „Danke“ gesagt werden. Denn sie sind es, die Österreichs Ruf als hilfsbereites Land aufrecht erhalten – und das ist gut so!