Umdenken ist wichtig

„Fahr nicht fort, kauf im Ort“ − ein Leitspruch, der seit Jahren gilt, aber noch immer nicht bei allen angekommen ist. So kritisiert der Ybbser Prüfungsausschuss seit Jahren, dass Gemeindemitarbeiter Waren für die Stadt, die auch bei lokalen Händlern in der Region zu erwerben wären, beim US-Onlineriesen Amazon einkaufen. So sollen zuletzt etwa Beleuchtungsmittel lieber bequem per Internet als im Fachgeschäft vor Ort gekauft worden sein.

Bürgermeisterin Schachner (SPÖ) unterstützt die Bitte des Prüfungsausschusses und appelliert an die Mitarbeiter, vor Ort zu kaufen. Ein Umdenken wäre allerdings höchste Zeit. Gerade die kleinen Gewerbetreibenden in den einzelnen Orten sind Garant für das Rückgrat und die Investitionskraft jeder Gemeinde. Unterstützt man diese aus Bequemlichkeit nicht, führt es langfristig zu einem Problem, das bei Einsparungen aufgrund fehlender Einnahmen dann die Mitarbeiter spüren.