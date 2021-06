Der Tourismus ist im Bezirk Melk wichtiger Wirtschaftsfaktor. Nach dem Vorjahreseinbruch der Tourismuszahlen um knapp 50 Prozent fehlen weiterhin Schiffstouristen und hunderttausende Gäste im Stift. Daher setzt die Region 2021 mit Touristen-Packages und einer Nibelungengau-Schatzkarte bewusst auf Individualtouristen.

In Melk mit seinen einst knapp 78.900 Nächtigungen (2019) besonders wichtig. Ob man mit Stand-Up Paddling in Dürnstein tatsächlich die Massen nach Melk locken wird, sei dahingestellt. Dafür gibt es zumindest für Familien gute Angebote. Hinterfragenswert ist aber die Tatsache, dass mit dem Tourismus auch gleich der Stadtchef auf der Tourismus-Website mitbeworben wird.

Der Bürgermeister sei „ein Freund“ und „für die Einwohner greifbar und offen für Neues“ heißt es in der Rubrik über die Stadt. Schade, denn an sich wäre die Idee mit Packages, Unabhängigkeit von den Schiffs- und Stiftstouristen zu schaffen, gut. Am Ende bleibt aber ein schaler Beigeschmack.