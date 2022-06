Versprechen für die Zukunft

Never change a winning team, lautet ein Sprichwort aus dem englischen Sprachraum. Zugegeben, Kilb hat nicht alles gewonnen. Aber: Kilb hat in der vergangenen Saison viel richtig gemacht – und die nötigen Punkte geholt, um mit Rang zehn in der 1. Landesliga das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte einzufahren.

Und das hat einen Grund: Das Trainergespann Matthias Trattner und Rudolf Buchinger hat es mit intensiver Arbeit und viel Herzblut geschafft, dass sich eines der jüngsten Teams in Niederösterreichs höchster Spielklasse etabliert hat.

Der Verein und das Duo haben nun die Zusammenarbeit verlängert. Und das ist entscheidend dafür, dass die Kilber ihren Weg mit jungen Spielern – ob Eigengewächse oder Talente aus der Region – fortsetzen können. Und sich kommende Saison noch weiter nach oben orientieren können.