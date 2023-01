Wahlkampf vor Gemeinde

Alleine 19 Wahlkampf-Termine absolvierte ÖVP-Spitzenkandidat Patrick Strobl am vergangenen Freitag. Seine Konkurrentin Silke Dammerer kommt beinahe auf die gleiche Anzahl. Dabei passieren Fettnäpfchen − und ein solches ist Strobl passiert, der sich dabei gleich mit einer seiner Feuerwehren in der Stadt anlegte. Anstelle der Jahreshauptversammlung begab er sich lieber auf Wahlkampftour durch die Ybbser Region und das Waldviertel. Wahlwerbung vor Gemeindearbeit. Ein Umstand, der den Florianis die Zornesröte ins Gesicht treibt. Erbost ist auch die Opposition, diese habe erst einen Tag vor der FF-Versammlung von dieser erfahren. Sie fühlt sich bestätigt, was seit Monaten vermutet wird: Die ÖVP leitet keine Termine weiter.

Wer recht hat, ist schwer zu beweisen. Klar ist: Das Misstrauen zwischen ÖVP, SPÖ und Grüne ist in Melk offensichtlicher als je zuvor.