Noch bevor die ersten Fußballschuhe unterm Weihnachtsbaum liegen, haben die meisten angehenden Jungkicker wohl einen Traum: Profi werden und – soll es Österreich sein – am besten bei Rapid Wien spielen.

Dieser Traum ist für den Ruprechtshofner Jonas Auer nun in Erfüllung gegangen. Der 20-Jährige hat bei den Hütteldorfern einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Dass dem so ist, hat Auer seiner harten Arbeit zu verdanken – und der Tatsache, dass er seinen eigenen Weg gegangen ist.

Anders als viele Akademiespieler wählte er nach der Ausbildung in Österreich den Gang nach Tschechien. Durch seine Leistungen als Stammspieler beim Zweitligisten Viktoria Zuzkov brachte er sich für das U21-Nationalteam in Stellung. Dort wiederum empfahl sich der Links-Außen-Spieler mit seinem Auftreten – ein Tor und mehrere Vorlagen – endgültig für das Engagement beim Rekordmeister. Am Schluss hatte er die freie Wahl – und die Wahl fiel auf Rapid.

Für Auer ist der Traum Wirklichkeit geworden. Er ist damit ein Vorbild für die jüngsten Kicker im Bezirk – dass mit harter Arbeit und Selbstvertrauen vieles möglich ist.