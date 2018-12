Der neue Trainer des SV Pöchlarn heißt also Wolfgang Reissner. Für unbeteiligte Beobachter eine Meldung ohne Sensationsgehalt. Aber: Wolfgang Reissner war schon einmal Trainer des SV Pöchlarn. Und das ist noch gar nicht so lange her. Erst vor drei Monaten trennten sich nämlich die Wege. Erst vor drei Monaten passte es zwischen beiden Seiten nicht mehr.

Jetzt ist er also wieder da. Der Vorteil der erneuten Liaison liegt auf der Hand. Der Coach kennt die Mannschaft. Er weiß, wie die Spieler funktionieren, wie der Verein funktioniert, braucht deshalb keine lange Einarbeitungszeit. Er kann dem SV vom Fleck weg helfen.

Andererseits steht dann aber schon auch der eine Gedanke im Raum: Irgendwas muss damals, vor drei Monaten, zur Trennung geführt haben. Es muss ja triftige Gründe für den Schnitt gegeben haben. So eine Aktion setzt niemand aus einer Laune heraus.

Reissners Qualitäten als Trainer sind unbestritten. Seine Erfolge geben ihm recht. Gerechnet hat mit dem Comeback aber wohl niemand. Eine ungewöhnliche Entscheidung, die für viel Gesprächsstoff an den Stammtischen sorgen wird. Dem SV und Reissner ist zu wünschen, dass der Volksmund nicht recht behält. Der behauptet ja bekanntlich: „Auf g‘wärmt schmeckt nur a Gulasch guat.“