Die aktuellen Tourismuszahlen in der Stadt Melk sind ein deutliches Zeichen der Erholung nach zwei Jahren Coronapandemie, in welcher der Tourismus beinahe komplett eingebrochen ist. Mit rund 68.000 Nächtigungen bis Ende September steuert die Bezirkshauptstadt auf den Allzeitrekord von insgesamt 79.000 Nächtigungen zu. Für Oktober liegen zwar noch keine Zahlen vor, gerade die Herbstferien waren aber in den Hotels der Stadt außergewöhnlich gut gebucht. Und Ende November wartet mit der Schifffahrtskonferenz und knapp 200 Gästen ein weiteres Nächtigungsplus.

Ein Zeichen, dass die Stadtverantwortlichen ihre Hausaufgaben gemacht und „Urlaub daheim“ trotz Krise in den Köpfen verankert haben. Die kommende Schifffahrtskonferenz im Stift Melk ist daher ein weiterer wichtiger Impulsgeber für die Region − damit nach der aktuellen Erholung ein Langzeiteffekt bleibt.