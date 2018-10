Nach dem Spitzenduell in der 1. Klasse West/Mitte zwischen Statzendorf und Mank thront die Truppe von Trainer Alen Barlov weiterhin an der Tabellenspitze. Nach den Auf und Abs der letzten Saison und dem damit verbundenen immer schwebenden Abstiegsgespenst ist das wieder Balsam für die Manker Fußballseele.

Herausragend dabei ist die Offensive. Mit 22 Toren erzielten Pavel Kucera und Co die bisher meisten Treffer der 1. Klasse. Dabei erlebt der Tscheche nach seiner Operation im Sommer den zweiten Frühling und zeigte sich treffsicher wie zu seinen besten Zeiten in Loosdorf. Die größte Achillesferse beim Tabellenführer ist jedoch die Defensive.

15 Gegentreffer in acht Spielen zeugen nicht von einer gesicherten Abwehr. Knapp zwei Gegentore pro Partie sind für ein Spitzenteam noch zu viel. Deshalb warnt Trainer Alen Barlov vor zu viel Euphorie. So will er auch den Druck von seiner Mannschaft nehmen. Zu lange ist Barlov im Fußballgeschäft mit dabei, um zu wissen, dass der erste Platz eine Momentaufnahme ist.

Dennoch stehen Trainer und Sektionsleiter in der Pflicht. Denn ein Blick auf den Kader zeigt, dass der Erfolg auch erkauft ist. Viele eigene Nachwuchsspieler haben noch nicht den Platz in die Startelf gefunden.