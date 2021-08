Nominiert wurden die beiden Restaurants, die über die gleiche Küche verfügen und von Karin und Ernst Gruber-Rosenberger betrieben werden, von der Falstaff-Community. „Für uns ist es natürlich eine große Auszeichnung nominiert zu sein“, erklärt Karin Gruber-Rosenberger.

Was macht aber das Babenbergerhof-Schnitzel so schmackhaft für die Gäste? „Wir beziehen unsere Ware aus der Region. Zudem wird das Schnitzel bei uns in der Pfanne gebraten und nicht in der Fritteuse“, gibt Gruber-Rosenberger Einblicke.

Abgestimmt über das beste Schnitzel in Niederösterreich kann noch bis Ende August unter www.falstaff.at/nd/voting-oesterreichs-beliebteste-wiener-schnitzel-lokale-1/ werden.