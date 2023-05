Melker SPÖ kritisiert: „Das ist keine ernst zu nehmende Einladung“

Zu wenige Ausschüsse würden derzeit im Ressort Mobilität, Infrastruktur und Raumordnung von Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann stattfinden, moniert die SPÖ. Eine Frechheit, ärgert sich Kaufmann. Seit dem Start der Legislaturperiode absolvierten die Ausschussmitglieder in Kaufmanns Ressort insgesamt 22 Ausschusssitzungen. Im Jahr 2023 fand die erste Ausschusssitzung Anfang April statt. „Wir haben die ersten drei Monate insgesamt acht Sitzungen für das Mobilitätskonzept gehabt, darin befinden sich die gleichen Personen, wie im Ausschuss“, ist Kaufmann über den Vorstoß der SPÖ verwundert.

Der Vizebürgermeister vergleicht bei der Anzahl der Sitzungen auch die Ausschüsse der Oppositionsparteien. So hielten SPÖ und Grüne im gleichen Zeitraum jeweils neun Ausschusssitzungen ab – deutlich weniger als Kaufmann, allerdings hat die Opposition auch deutlich weniger prominente Ausschüsse. Aussagen, denen Grünen-Klubsprecher Gabriel Kammerer gespalten gegenübersteht: „Ich nehme mir prinzipiell kein Blatt vor den Mund, wenn es etwas zu kritisieren gibt. Dass Kaufmann zu wenige Sitzungen abhält oder zu wenig Engagement zeigen würde, kann ich aber wirklich nicht nachvollziehen.“ Den Versuch der ÖVP, den Grünen umgekehrt zu unterstellen, sie würden zu wenige Sitzungen abhalten, weist Kammerer entschieden zurück: „Neben den bereits angeführten Sitzungen der Grünen haben wir auch bereits 16 Prüfungsausschusssitzungen abgehalten.“

Kritik an der Opposition gibt es aber nicht nur von Kaufmann, sondern auch von Stadtchef Patrick Strobl. Ende März kritisierten SPÖ und Grüne, zur geplanten Errichtung der PV-Anlage beim Schuberth-Stadion keine Informationen und auch keine Einladung zur Mitarbeit erhalten zu haben. „Bei der ersten Arbeitsgemeinschaftssitzung war die Opposition eingeladen. Wir haben sogar zehn Minuten länger gewartet, gekommen ist allerdings niemand“, meint Strobl. Aussagen, die wiederrum SPÖ-Klubsprecher Leopold Emminger verwundert. Er erinnert daran, dass der Bürgermeister im Rahmen einer Gemeinderatssitzung darüber informiert hat, dass diese Arbeitsgruppe 13 Stunden später das erste Mal zusammentritt und jeder Bürger daran teilnehmen könne. „Das ist für uns keine ernst zu nehmende Einladung. Kein Mandatar und kein Bürger kann seine berufliche Arbeit so kurzfristig umdisponieren. Dem Bürgermeiser muss der Termin früher bekannt gewesen sein. Eine offizielle Einladung erging an uns nicht“, merkt Emminger an.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.