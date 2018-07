„Unsere Kinder waren in Yspertal, haben sich die Schule angesehen und waren begeistert. Plötzlich bricht der Boden ein und unsere Kinder sind die Leidtragenden“, erzählen die Eltern jener fünf Kinder aus Maria Taferl, die um einen sprengelfremden Schulbesuch in der NMS Yspertal angesucht haben. Nach dem NÖN-Bericht aus der Vorwoche meldeten sie sich zu Wort. Ihre Namen wollen sie in der Zeitung aber nicht lesen.

„Da heißt es immer, man soll in die Zukunft der Kinder investieren. Bei uns ist das aber nicht so“, ärgert sich eine Mutter. Die Schuld geben die Eltern nicht direkt ihrem Bürgermeister, sondern dem Schulsystem. „Die Sprengel sollten auch mitwachsen. Wir können uns nicht immer auf alte Systeme einstellen. Die Gesetze müssen an die Gegebenheiten angepasst werden“, betont ein Vater.

Strikte Absage an die Eltern durch Gemeinde

Momentan investiert die Gemeinde Maria Taferl in fünf Schulen des Sprengels. „Davon werden aber nicht alle besucht“, ergänzt der Vater. Für den sprengelfremden Schulbesuch in Yspertal müsste die Gemeinde eine Kopfquote von 2.000 Euro pro Schüler berappen. „Wenn ich einmal nachgebe, müsste ich das immer machen. Das Leben ist halt kein Wunschkonzert. Da geht es um 10.000 Euro pro Jahr“, betont VP-Ortschef Heinrich Strondl. Er fürchtet dadurch auch eine steigende Kopfquote in seinem Sprengel. „Es tut mir wirklich leid, aber an unserer Entscheidung wird sich nichts ändern. Ich hätte aber kein Problem damit, wenn Yspertal unsere Schüler aufnimmt und das bezahlt“, meint Strondl. In Persenbeug liegt die Kopfquote bei 1.800 Euro. Die Differenz von 200 Euro auf Yspertal würden die Eltern selbst bezahlen. Allerdings ist das gesetzlich nicht möglich.

Auflösung der Sprengel bereits Thema im Land

Sogar ein Bus, der die Kinder von Maria Taferl nach Yspertal bringt, wäre bereits organisiert. „Wir als Eltern müssen jetzt in die enttäuschten Gesichter unserer Kinder sehen und ihnen erklären, dass sie nicht dorthin gehen dürfen“, betonen die Betroffenen. Mit ihrem Protest gegen die Entscheidung der Gemeinde wollen sie einen Grundstein für die nächsten Generationen legen: „Die Kinder dürfen nicht unter den politischen Machtkämpfen leiden.“

Für VP-Landtagsabgeordneten Karl Moser ist die Lösung eigentlich klar: „Die Gemeinden bezahlen das. Es ist ein sehr gutes Angebot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Schülern das verwehren möchte. Als Bürgermeister sollte man sich nicht gegen den Wunsch der Eltern stellen.“ Eine Auflösung der Schulsprengel ist laut ihm in Verbindung mit der Schulreform schon Gesprächsthema im Land. „In anderen Bundesländern ist es schon passiert. Natürlich braucht es da auch Lösungen, damit einzelne Schulen nicht dabei verlieren“, betont er.