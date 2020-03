Die Vorsätze nach der Gemeinderatswahl im Jänner klangen bei SPÖ und ÖVP gut. Nach jahrelangem Hick-Hack sollte ein Neustart mit einem neuen Miteinander folgen. SP-Stadtchef Alois Schroll lud die ÖVP, trotz absoluter Mehrheit, zu Koalitionsgesprächen ein. VP-Parteichef Gert Kratzer und Schroll posierten später auch für ein gemeinsames Foto, das neue Miteinander sollte damit ausgedrückt werden.

Gleich bei der konstituierenden Sitzung wurde das zarte Pflänzchen des Miteinanders aber eindrucksvoll zertreten. Die Oppositionsparteien ÖVP, FPÖ und WUY verpassten Schroll bei der Wahl des Bürgermeisters eine deutliche „Watschn“. Nur die 16 SP-Mandatare stimmten für Schroll, die 13 Oppositionspolitiker votierten allesamt für die künftige Vizebürgermeisterin Uli Schachner. Schon im Wahlkampf war es kein Geheimnis, dass die ÖVP lieber Schachner als Schroll in der Rolle des Bürgermeisters sehen würde.

„Wir haben in den Gesprächen festgestellt, dass Uli für uns der passende Kandidat wäre“, betont VP-Stadtrat Gert Kratzer. Für FP-Gemeinderat Andreas Reitner wäre Schachner ebenfalls „die bessere Bürgermeisterin“. Kein Vertrauen in Schroll hat WUY-Gemeinderat Paul Hacker: „Die Bevölkerung entzieht ihm bei jeder Wahl schrittweise das Vertrauen.“

Bereits während der Sitzung rumorte es unter den SP-Funktionären, Stadtrat Willi Reiter verließ während der Erklärung von Kratzer erbost den Sitzungssaal. „Man will bei uns einen Keil reintreiben, das wird der ÖVP aber nicht gelingen“, tobten einige SP-Funktionäre.

„Will ausgleichende Position einnehmen“

Schachner selbst war ob des Votums für ihre Person überrascht: „Ich werte es als Vertrauensvorschuss und ich werde die Rolle als ausgleichende Position anlegen. Ich will keine zwei Lager im Gemeinderat.“

Enttäuscht vom Vorgehen der ÖVP zeigte sich der wiedergewählte SP-Bürgermeister Alois Schroll. „Ich verstehe diese Spielchen nicht. Die SPÖ ist ein einheitliches Team. Es sollte für uns alle nur ein Ziel geben: gemeinsam für Ybbs zu arbeiten. Meine Hand bleibt ausgestreckt“, meinte Schroll.

Während Schachner einstimmig zur Vizebürgermeisterin gewählt wurde, gab es bei der Wahl zum Stadtrat eine Klatsche für den künftigen SP-Wirtschaftsstadtrat Christoph Fritz. Nur 15 Gemeinderäte votierten für Fritz, neben der gesamten Opposition auch ein SP-Mandatar. „Es geht nicht gegen die Person Fritz. Der Wirtschaftsstadtrat gehört traditionell zur ÖVP. Wir wurden nicht einmal gefragt“, betont Kratzer.

Für Schroll ein überraschendes Votum, denn laut ihm war das Wirtschaftsressort in keiner Verhandlung mit der ÖVP ein vorgebrachter Wunsch. Fritz selbst gab sich kämpferisch und teilte gleich gegen Ex-Wirtschaftsstadtrat Ewald Becksteiner (VP) aus: „Ich bin 20 Jahre in der Privatwirtschaft und ich kann die Angst der ÖVP verstehen, wenn jetzt im Ausschuss plötzlich was weitergehen wird.“

Keine Zustimmung der Opposition gab es auch für die Erhöhung der Anzahl der Stadträte auf insgesamt acht Personen.