Nach der Wahl zum Bürgermeister im Juli 2018 stellte sich Patrick Strobl (VP) bei der konstituierenden Sitzung vergangene Woche der Wiederwahl. Nach dem Rekordergebnis von knapp 61 Prozent und einem Plus von zwei Mandaten war die erneute Ernennung zum Bürgermeister zwar nur Formsache, dass Strobl aber nach wie vor Skepsis vonseiten der Opposition entgegenschlägt, war abermals deutlich zu spüren.

Wie schon im Jahr 2018 waren es abermals die Grünen, die Strobl ihre Zustimmung verweigern. Für Verwunderung sorgte diesmal aber das Stimmverhalten der fünf Grünen-Gemeinderäte: War es 2018 ein gemeinsam akkordiertes Vorgehen gewesen (zwei Mandatare stimmten dafür, zwei dagegen), stimmte vergangene Woche nur Stadträtin Bettina Schneck für Strobl, alle anderen vier Mandatare setzten den Namen Strobl nicht auf den Stimmzettel. „Wir haben keinen Klubzwang und es gibt bei uns, aber auch in der Bevölkerung bestimmte Zweifel, ob Strobl der Richtige ist“, erklärt Schneck.

Nach dem Verkünden des Wahlergebnisses durch die Altersvorsitzende und Neo-Gemeinderätin Ilse Kossarz betonte Strobl abermals die Wichtigkeit des Miteinanders: „Gehen wir den Weg gemeinsam und stellen wir das Gemeinwohl in den Mittelpunkt.“ Und in Richtung der vier Gemeinderäte, die Strobl nicht gewählt hatten, brachte er die Hoffnung zum Ausdruck, diese „in den nächsten fünf Jahren zu überzeugen“.

Unstimmigkeiten gab es bei den Grünen dann auch über die künftige Anzahl der Stadträte. Wie von der NÖN bereits berichtet, erhöhte Strobl die Zahl der Stadträte von acht auf neun. Die Begründungen dafür sind eine Vielzahl an Projekten sowie anstehende Pensionierungen im Rathaus. Für Gemeinderat Emmerich Weiderbauer (Grüne) kein Argument: „2015 wäre den Grünen ein zweiter Stadtrat zugestanden, da hat man nicht erhöht. Da gibt es keine Zustimmung.“ Die Zustimmung verweigerten außerdem auch Heidi Niederer und die Neo-Gemeinderäte Barbara Bilderl und Gabriel Kammerer (alle Grüne). Wieder war es einzig Parteichefin Schneck, die der Erhöhung zustimmte. „Die Begründung für die Erhöhung ist für mich nachvollziehbar. Ich stelle mir aber schon die Frage, ob es die ÖVP auch gemacht hätte, wenn der Stadtrat einer anderen Partei zugestanden wäre“, so Schneck.

Kaufmann bleibt Vizebürgermeister

Bei der Wahl des Vizebürgermeisters stimmten 26 von 29 Mandatare für Wolfgang Kaufmann (VP), auch er will die drei Mandatare, die ihn nicht gewählt haben, in Zukunft überzeugen. „Ziehen wir gemeinsam an einem Strang. Auf uns 29 wartet viel Arbeit, die notwendig für die Weiterentwicklung unserer Stadt ist“, so Kaufmann.