„Auflösung“ des Dollfuß-Museums? „Wir setzen auf Vermittlungsarbeit“

Wird's wieder aufgesperrt – oder nicht? Das Dollfuß-Museum in Texingtal sorgt diese Woche neuerlich für Schlagzeilen. Seit Sommer 2022 ist das wohl umstrittenste Museum des Landes geschlossen. Die Expertinnen und Experten von „MERKwürdig – Zeithistorisches Zentrum Melk“ sind mit der Aufgabe betraut, das Dollfuß-Museum aufzuarbeiten.

Kritik am Dollfuß-Museum gab's immer wieder, so richtig laut wurde sie aber erst im Rahmen der Ernennung des damaligen Texingtaler Bürgermeisters Gerhard Karner zum Innenminister im Dezember 2021. Die Ausstellung im Geburtshaus Dollfuß' zeigt einen detaillierten Lebenslauf des Kanzlers, allerdings fehlt die kritische Auseinandersetzung.

Das Ergebnis des Prozesses um die Neukonzeptionierung für das Dollfuß-Museum soll Ende Oktober/Anfang November präsentiert werden. Teile des wissenschaftlichen Konzepts sind allerdings jetzt schon an die Öffentlichkeit gelangt. In manchen Medienberichten ist sogar zu lesen, dass das Museum nicht mehr aufsperren wird.

„Dass es nicht mehr zugänglich sein wird, ist eine verkürzte Darstellung“, sagt Alexander Hauer, Obmann des Vereins „MERKwürdig“, auf NÖN-Anfrage. Das wissenschaftliche Konzept sieht laut Medienberichten ein „konstruktives Auflösen“ vor. Dieser Prozess wird laut Hauer „mehrere Jahre“ andauern – und währenddessen wird mit Interessierten auch im Museum gearbeitet. Und zwar mit „profunder Begleitung von Expertinnen und Experten“, die die Schau einordnen, erläutert der Obmann. Exponate sollen in weiterer Folge in zeithistorische Institutionen übersiedeln. „Wir setzen hier – wie bereits im gesamten Prozess der Neukonzeptionierung – auf Vermittlungsarbeit. “, betont Hauer. Konkreter auf das Konzept will er noch nicht eingehen – er wolle der Präsentation nicht vorgreifen.

„Uns war und ist klar, dass das Thema ein sensibles ist“

Für die Neukonzeptionierung startete der Verein einen interaktiven Prozess – samt wissenschaftlichem Beirat, Expertinnen und Experten des Museums Arbeitswelt Steyr und Workshops für Freiwillige aus der Bevölkerung sowie einer Schulklasse.Der Verein wurde 2021 von der Gemeinde Texingtal beauftragt. „Wir arbeiten im konstruktiven Austausch mit unseren Auftraggebern, zwischen dem Verein und der Gemeinde besteht ein offenes Vertrauensverhältnis“, beschreibt Hauer die Zusammenarbeit. Der Auftrag des Vereins läuft bis 2024.

„Im Rahmen unserer Vermittlungsarbeit waren etwa doppelt so viele Leute im Geburtshaus als sonst in einem Jahr. Und genau diese umfassende Vermittlungsarbeit bildet auch die Basis für den weiteren Prozess. Uns war und ist klar, dass das Thema ein sensibles ist, und wir wollten und werden faktenbasiert, transparent und umsichtig damit umgehen“, sagt Hauer. Und eigentlich hätte auch die Kommunikation darüber umsichtiger über die Bühne gehen sollen. „Vor allem, weil das Konzept umfassender und vielschichtiger ist als jene Auszüge, die an die Öffentlichkeit gelangt sind“, betont er. „Dies wird man bei der Präsentation im Herbst nachvollziehen können.“