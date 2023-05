Geheimnis ist gelüftet: Diese Band spielt in der Melker Wachauarena

In weniger als einem Monat fällt der Startschuss für das Sommerspiele-Sprechstück „Kassandra“. Aber nicht nur das Theatergeschehen lockt diesen Sommer in die Melker Wachauarena. Neben Kabarettabenden und Gesprächsformaten laden die Verantwortlichen auch zu einem besonderen Konzert. Unter dem Namen „Female Noise“ tritt das Wiener Indie-Trio „Dives“ in Melk auf – und, wie in der Vorwoche bekannt wurde, eine zweite erfolgreiche, weibliche Austro-Formation: „My Ugly Clementine“ sind der Überraschungsact, der bei „Female Noise“ am 10. August um 20.15 Uhr in der Wachauarena spielen wird. Karten und Infos gibt's unter wachaukulturmelk.at.

