Zwei Musiker aus dem Bezirk Melk mit Melissa Naschenweng auf Tour

Eine zwei Meter hohe Bühne, jede Menge Licht- und Showeffekte, aber vor allem viel Musik erwartet die Besucherinnen und Besucher am Samstag, 8. April, ab 20.30 Uhr in der Messehalle 3 in Wieselburg. Die 32-jährige Kärntnerin Melissa Naschenweng ist seit vier Jahren mehr als nur eine Senkrechtstarterin am deutschen Musikmarkt. In drei Monaten hat etwa ihr Nummer-1-Chartalbum „Wirbelwind“ die Goldgrenze überschritten. Mit dabei beim Auftritt in Wieselburg sind auch zwei Musiker aus dem Bezirk Melk: Bassist Philip Filipov aus Säusenstein und den Krummnußbaumer Jake Figl an der Gitarre. Bereits um 19.30 Uhr heizt DJ Daniel Düsenflitz die Stimmung an. Um 20.30 Uhr wird dann Naschenweng die Bühne betreten. Karten: 50 Euro (Kinder bis 14 Jahre 42 Euro) über oeticket.com.

Zusammen auf der Bühne: Melissa Naschenweng und Philip Filipov. Foto: HCH-Fotopress.com, Christoph Hatheuer

